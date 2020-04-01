دفن سياسي أفريقي مع سيارته "مرسيدس بنز"... فيديو وصور

اشترى السياسي قبل عامين سيارة "مرسيدس-بنز E500" لهذا الغرض، بحسب ما نقلته "سندياتا بوست".
Niyamnngcwaba umntu eSterkspruit Prof @ZakesMda andinabhongo. Tyhini bawo. This is Mr Tshekedi Pitso’s funeral in Jozana, Sterkspruit. pic.twitter.com/SygxrexuAF— nikelo mabandla (@nikelo_m) March 28, 2020
وحققت عائلة بيتسو رغبته الأخيرة في نهاية الأسبوع الماضي. وتم وضعه خلف عجلة قيادة سيارة مرسيدس في بدلة بيضاء كريمية، وتم تثبيته بحزام أمان وثم دفنه. وفقا للأقارب، كان بيتسو من أشد المعجبين بالسيارات الألمانية وأخبر منذ فترة طويلة الجميع أنه يريد أن يدفن بهذه الطريقة.
March 28, 2020
ووقعت حادثة مماثلة في عام 2018 في مدينة باودينغ بمقاطعة خبي، الصين. حيث تم دفن أحد السكان المحليين، مع سيارته "هيونداي سوناتا سيدان" ووُضعت برافعة في صندوق خرساني محفور في الأرض.
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