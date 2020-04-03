كلب عالق في نهر متجمد يتجنب شخصا دخل لإنقاذه في مشهد مثير...فيديو

فشلت مجموعة من الأشخاص في القبض على كلب سقط في نهر جليدي بعدما رفض الأخير مساعدة الشخص، الذي سبح نحوه لإنقاذه.

وأظهر مقطع فيديو، شخص يسبح في نهر مغطى بالجليد لإنقاذ كلب بعدما سقط في النهر المتواجد بمدينة "نيجي نوفغورد" الروسية.

في الفيديو، يظهر الكلب وهو يبتعد عن الشخص الذي دخل لإنقاذه ويفعل كل شيء للابتعاد عنه كما لو كان يريد تجنبه بأي ثمن، فيما يقدم رجلان خلف الكاميرا نصيحة للسباح، محاولين إيجاد أفضل طريقة للتحرك في الماء.

في النهاية، تمكن الكلب من التسلق على الجليد بمفرده وكان قادرا على الاستمرار في طريقه بهدوء. وهكذا ترك السباح خالي الوفاض بعد حمام ثلجي طويل.