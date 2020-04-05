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10:49 GMT05 أبريل/ نيسان 2020
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    عجوز وزوجته صورة أرشيفية

    بريطاني يصبح أكبر معمر في العالم... فيديو

    © CC0 / Pixabay
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    دخل روبرت ويتون، من المملكة المتحدة، التاريخ وكذلك موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بكونه أكبر معمر في العالم لسنة 2020.

    وحاز ويتون على لقب أكبر معمر ذكر رسميا، بعد بلوغه 112 عاما، اعتبارا من 30 مارس/ آذار.

    وبسبب قواعد التباعد الاجتماعي، للحماية من فيروس "كورونا" المستجد، فلم يتمكن مسؤولي موسوعة "غينيس" من مقابلة روبرت ويتون بصفة شخصية كما جرت العادة، وإنما تم تسجيل مقطع مصور له بداخل منزله، وتم غناء له "عيد ميلاد سعيد"، وتقديم له الشهادة التي تحمل اللقب.

    وحصل روبرت ويتون على لقب الرقم القياسي، بعد وفاة شيتيتسو واتانابي من اليابان في 23 فبراير/ شباط عن 112 عاما و355 يوم.

    ويقول ويتون: "لا أستطيع أن أقول أنني مسرور لسماع أن الحامل السابق للقب قد مات، لكنني سعيد جدا لأنني تمكنت من العيش طويلا وتكوين صداقات كثيرة".

    وولد روبرت ويتون في 29 مارس 1908 في كينغستون أبون هال، يوركشاير، وكان واحدا من 7 أشقاء، ولضمان بقائه في المدرسة حتى بلوغه 16 عاما، دفع والده 3 جنيهات استرليني إضافية لكل فصل دراسي يتلقاه، ومن هنا بدأ تعلم الهندسة البحرية.

    بعدها، انتقل ويتون بعد إلى تايوان، حيث أمضى عامين في تعلم لغة الماندرين، وبدأ التدريس في مدرسة تبشيرية، وفي عام 1937 تزوج بوب من زوجته أغنيس التي كانت أيضا معلمة، وكانا التقيا أثناء دراستهما في إنجلترا، وولد طفلهما الأول في تايوان، قبل أن يقرروا العودة إلى المملكة المتحدة في عام 1939، ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية، انتقلت الأسرة للإقامة في تورنتو، كندا.

    الياباني تشيتيسو واتانابي أكبر معمر في العالم
    © REUTERS / KYODO
    وفاة أكبر معمر على وجه المعمورة في اليابان عن عمر يناهز 112 عاما
    وأثناء إقامتهما في كندا، استقبل روبرت ويتون وزوجته أغنيس مولودان آخران، وتمكنوا في النهاية من العودة إلى المملكة المتحدة بمجرد انتهاء الحرب في عام 1945، وفور استقرارهم في بريطانيا، تولى بوب منصب التدريس في جامعة سيتي في لندن.

    ولدى بوب ويتون 10 أحفاد و25 من أحفاد الأحفاد، وفي مارس 2018 احتفل بأن يصبح معمّر.

    وتعتبر كين تاناكا حاليا هي أكبر معمرة أنثى في العالم، واحتفلت بعيد ميلادها الـ 117 في يناير/ كانون الثاني 2020.

    ويعد أكبر معمر على الإطلاق هو جيرمون كيمورا من اليابان، الذي ولد في 19 نيسان/ أبريل 1897 وتوفي عن عمر 116 عاما و54 يوما في 12 يونيو 2013.

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    الكلمات الدلالية:
    أكبر المعمرين في العالم, معمر, أخبار منوعات, منوعات, موسوعة غينيس
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