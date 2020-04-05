تسمية توأم بـ"كوفيد" و"كورونا"... فيديو

قرر والدا توأم حديثا الولادة تسمية طفليهما "كوفيد" و"كورونا"، خلال الحجر الصحي، من أجل تخفيف الشعور بالخوف الناتج عن الفيروس في جميع أنحاء العالم.

وأنجبت أم هندية صبيا وفتاة في صحة جيدة بعد عملية قيصرية إثر معاناتها من مضاعفات لتأخرها عن الوصول إلى المشفى بسبب توقيفها هي وزوجها من قبل الشرطة في وسط الحجر الصحي، بحسب ما نقلته صحيفة "نيو إنديان إكسبرس". ووصل الزوجان في النهاية إلى المشفى على الدراجة النارية.

ويعتبر الوالدان أن كلمات "كوفيد" و"كورونا" ينشران الكثير من الخوف لارتباطهما بالفيروس المستجد، لذا قررا تسمية أطفالهما "كورونا و"كوفيد" لتخفيف القلق والخوف ونظرا لأنهما ولدا في وسط الحجر الصحي.

ووفقًا للصحيفة، لم يتمكن أقارب الزوجين من ولاية أتر برديش من لقاء أفراد العائلة الجدد بسبب توقف جميع وسائل النقل عن العمل في محاولة لاحتواء الفيروس.

واقترب عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في جنوب آسيا من ستة آلاف إصابة، يوم أمس السبت، رغم تشديد سلطات بعض المدن القيود المفروضة على الحركة وتحذيرها من إمكانية تمديد فترة العزل العام في محاولة لكبح انتشار الجائحة.