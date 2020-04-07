أنتجت في 2016... أغنية تحارب كورونا تغزو العالم... فيديو

حقق فيديو كليب لأغنية كانت قد أُنتجت عام 2016 للممثل الكوميدي الياباني بيكو تارو، بعنوان (Pen-Pineapple-Apple-Pen) على موقع "يوتيوب"، نجاحا وانتشارا كبيرا في العالم بعد استخدمها في التوعية بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد.

لكن في نسختها الجديدة تم استبدال كلمات جديدة بدلا من (القلم - الأناناس - التفاح - القلم)، لتصبح كلمات الأغنية الجديدة (يد - صابون)، وتم تغيير عبارة (Pen-Pineapple-Apple-Pen) بـ (صلوا من أجل الناس والسلام).

وفي غضون يومين بعد نشر الأغنية بكلماتها الجديدة، حصل الفيديو على ما يقرب من مليون ونصف مليون مشاهدة والعديد من التعليقات الإيجابية، التي تحث على مكافحة وباء كورونا والوعود بأن العالم سوف ينتصر على هذا الفيروس القاتل.

وقد انعكس ذلك على الأغنية الأصلية التي أثارت فضول الكثيريين، حيث انتشرت على مواقع التواصل بسرعة رهيبة فاقت انتشار الفيروس.

وتجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، مليون و300 ألف إصابة، ونحو 74 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 286 ألفا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.