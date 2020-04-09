فتاة تجعد شعرها باستخدام شوكة والنتيجة غير متوقعة... فيديو

قامت فتاة بنشر مقطع فيديو تعليمي على موقع "تيك توك"، تظهر فيه ثلاث طرق لتجعيد الشعر باستخدام الأدوات المنزلية.

واستخدمت بريانكا، مكواة الشعر وشوكة ودبوس الشعر وفرشاة للمكياج لتجعيد شعرها، خلال الحجر الصحي.

ويظهر مقطع الفيديو كيف تلف بريانكا شعرها باستخدام الأدوات المذكورة ثم تثبته بالمكواة.

وبالنتيجة، حصلت بريانكا على تجعيد صغير وضيق عن طريق دبوس الشعر وحصلت على شكل متعرج باستخدام الشوكة أما فرشاة المكياج فاستخدمتها للحصول على شعر مجعد ناعم.

في وقت سابق، تمكن علماء روس من تحديد سبب امتلاك بعض الأشخاص شعرا مجعدا، بينما يمتلك الآخرون شعرا مستقيما.