الموت يفجع أنغام قبل إحياء حفلها "أونلاين" الليلة

أفجع الموت المطربة المصرية، أنغام، اليوم الخميس، وذلك أثناء استعدادها لإحياء حفل غنائي "أونلاين" الليلة.

وتوفيت جدة أنغام لوالدها الموسيقار، محمد علي سليمان، عن عمر ناهز 90 عاما، بسبب أمراض الشيخوخة.

ودُفن جثمان الراحلة في مقابر الأسرة بطريق العين السخنة، فيما تقرر عدم إقامة عزاء والاكتفاء بالجنازة، بحسب موقع "مصراوي".

ويأتي وفاة جدة أنغام في الوقت الذي تستعد فيه لإحياء حفل غنائي لها "أونلاين" عبر شبكة الإنترنت، الليلة، وذلك عبر القناة الرسمية لوزارة الثقافة المصرية على موقع "يوتيوب" للفيديوهات.

وأحيا العديد من المطربين والفرق الموسيقية حفلات "أونلاين" للجماهير المتواجدين في منازلهم خلال فترة حظر التجوال، اتباعا لتعليمات الحكومة المصرية بمنع الحفلات والتجمعات، للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، من أبرزهم المطرب تامر عاشور والموسيقار عمر خيرت.