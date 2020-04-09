لعدم رضاها عن شكلها... نجمة مصرية تخضع لعمليتي تجميل

أجرت النجمة المصرية حلا شيحة عمليتي تجميل في وجهها، واحدة في الشفاه، وأخرى في الأنف، فيما نقلت مجلة "لها" أن النجمة المصرية خضعت للعمليتين بسبب عدم رضاها الكامل عن شكلها في الفترة الماضية.

وبحسب موقع "لها"، فإن النجمة المصرية حلا شيحة أجرت في الفترة الأخيرة عملية تجميل في الشفاه وأخرى في الأنف، وذلك بسبب عدم رضاها الكامل عن شكلها الفترة الماضية، وتمت العمليتان بنجاح وحصلت على نتيجة مرضية.

وبحسب المجلة، تأتي العمليتان بعد مرور عام تقريبًا على إعلان حلا شيحة خضوعها لعملية تجميل لتصغير الأنف، ولكن هذه المرة تفرض حلا السرية عما فعلته مؤخرًا حتى لا يقال أنها مصابة بهوس عمليات التجميل.

وكانت النجمة المصرية لفتت الأنظار بأحدث ظهور لها برفقة ابنتها، وبدت الأخيرة تجلس إلى جانبها وهي تقود سيارتها.

ولاحظ متابعون أن حلا وابنتها ترتديان ملابس متشابهة، وأثارت حلا الجدل بتعليقها إذ كتبت: "رغم أنف الكرونة. ابتسموا، جولة في المحيط. بلاش الأخبار الكتير اللي بتجيب اكتئاب .. صباحكم جميل".

وتخوض حلا شيحة سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل "دهب عيرة" ويشاركها البطولة يسرا وجومانة مراد وعبير صبري وهنادي مهنى.