مشاهير يجربون الحلاقة المنزلية بطريقة طريفة... فيديو

أصبح قص الشعر وحلق الذقن من المشكلات التي يواجهها المواطنون الخاضعون للحجر الصحي، فقام بعض المشاهير والمستخدمين حول العالم بتصوير مقاطع فيديو لحلق ذقونهم.

يظهر في مقطع الفيديو الممثل الكوميدي الروسي غالوستيان وهو يسمح لابنتيه بحلق ذقنه، ثم يكمل العمل بنفسه ويبدو شكله في النهاية مختلفا تماما.

Шел какой-то там день самоизоляции… Овечкин вслед за Галустяном сбрил бороду. Флешмоб #МеняйсяДома набирает обороты.



Эстафета передана Дмитрию Нагиеву, Семёну Слепакову, Илье Ковальчуку и Евгению Малкину. С нетерпением ждем pic.twitter.com/CD3TI5npTQ — ntvru (@ntvru) April 8, 2020

ويتبع لاعب الهوكي الروسي الشهير أوفيتشكين خطى الممثل الكوميدي، حيث ينشر مقطع فيديو مع صديقته وهي تحلق ذقنه.

ونشر أحد المستخدمين مقطع فيديو، حيث يستهزئ كيف يبدو الشخص بعد أن يحلق ذقنه.

me after shaving my beard off while in quarantine pic.twitter.com/5cu0VvkKGR — ruheen 👾 (@rvheen) April 10, 2020

ويظهر بمقطع الفيديو وهو يمشي في الشقة برأس طفل، وعلق على المنشور، "هكذا أبدو بعد أن أحلق ذقني خلال الحجر الصحي".

وقام مستخدم آخر بتصوير مقطع فيديو لعملية الحلاقة وكيف فاجأ عائلته بمظهره الجديد.