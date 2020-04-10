"أبل" توفر وصولا مجانيا إلى الأفلام والبرامج التلفزيونية

قررت شركة "أبل" إتاحة الوصول المجاني إلى مجموعة من الأفلام والبرامج التلفزيونية، حيث يمكن للمشاهدين الآن مشاهدة العديد من البرامج التلفزيونية وبرامج الأطفال والأفلام الوثائقية دون اشتراك مدفوع.

وجميع البرامج المجانية والتي لا تتطلب اشتراكا يمكن الوصول إليها عبر الانتقال عبر هذه الرابط، في تطبيق " Apple TV"، وفقا لموقع "Deadline".

وبسبب جائحة كورونا، أتاحت العديد من الشركات وصولا مجانية إلى مختلف منصاتها، حيث أطلقت قناة "ناشيونال جيوغرافيك"، في وقت سابق، منصة جديدة للموارد الرقمية، من أجل الترفيه عن الأطفال، الذين قد يشعرون بالملل وتعليمهم خلال قضائهم فترة "الحجر المنزلي" بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

كما قررت الشبكة التلفزيونية الشهيرة "اتش بي أو" إتاحة العديد من برامجها ومسلسلاتها بالمجان.

واجتاح وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مختلف أنحاء العالم، وتجاوزت أعداد المصابين 1.6 مليون إنسان حول العالم، كما تجاوزت حالات الوفيات 100 ألف شخص، وتتركز معظم حالات الإصابة والوفيات في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.