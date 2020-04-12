بلاغ ضد محمد هنيدي بسبب منشور عبر فيسبوك

نشرت تقارير صحفية أن الفنان المصري محمد هنيدي نشر على فيسبوك "بأسلوبه الساخر" تعليقا، قدم على إثره أحد المحامين بلاغا ضده، طالب فيه باتخاذ كل الاجراءات اللازمة قانوناً تجاه هنيدي، ومصادرة وإغلاق صفحاته الشخصية الموثقة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أن المحامي أحمد محمد عناني تقدم ببلاغ للنائب العام ضد الفنان المصري محمد هنيدي لسخريته من قرار مد حظر التجوال الذي فرضته الدولة في سبيل التصدي لوباء كورونا المستجد.

وبحسب البلاغ المقدم من المحامي أن محمد هنيدي، عبر حسابه الشخصي في "فيسبوك" كتب ساخرا، يوم الأربعاء في 8 نيسان/أبريل: "ناخد بالنا بقى عشان العشر سنين دول أهم عشر سنين في الحظر".

وأضاف البلاغ، أن الواقعة تخلص في إعلان الحكومة المصرية تمديد حظر التجوال لمدة أسبوعين وليوم 23 نيسان الجاري.

ونوه البلاغ إلى أن "مثل هذه العبارات تثير الغضب والرعب والقلق والفزع في النفوس، وتزعزع الثقة بين المواطن والحكومة، وذلك بسبب شهرته وأن له جمهور كبير شاهد وتابع تصريحه في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على دعم الثقة بين الشعب والحكومة، للتمكن من عبور الأزمة، فبدلاً من أن يقف ويثمن دور الدولة، يدلي بتصريح يتهكم فيه على أبطال الأزمة".