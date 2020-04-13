عربيات يشاركن في تحد يظهرن خلاله بلا مكياج... فيديو

وتظهر في مقطع الفيديو الفتيات العربيات وهن في ملابسهن المنزلية ومن ثم تحاول إحداهن وضع فرشاة مكياج على الشاشة، ومن المتوقع أن يتغير مظهر الفتاة بعد أن تزيل الفرشاة أو أداة أخرى عن الشاشة.
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كما شاركت نساء من مؤسسة المصارعة العالمية "WWE" في التحدي الذي يدعى "dont rush challenge"، وقد تم تداول مقطع الفيديو بشكل واسع.
.@YoungTandBugsey 🤗 #dontrushchallange #WomensWrestling @LanaWWE @NiaJaxWWE @SashaBanksWWE @NaomiWWE @itsBayleyWWE @YaOnlyLivvOnce @TaminaSnuka @BiancaBelairWWE @Zelina_VegaWWE @DanaBrookeWWE @CarmellaWWE @NatbyNature @CarmellaWWE @PeytonRoyceWWE @BillieKayWWE pic.twitter.com/iRc2szfEva— Trinity Fatu (@NaomiWWE) April 8, 2020
وقامت طالبة في العشرينات من عمرها ببدء التحدي عن طريق نشر مقطع لها ولصديقتها على تويتر في محاولة لمحاربة الضجر في ظل الحجر الصحي.
The boredom jumped out 😖 pic.twitter.com/db1bG6M13G— Lash (@lase_asoloo) March 22, 2020
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