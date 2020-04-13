عربيات يشاركن في تحد يظهرن خلاله بلا مكياج... فيديو

انتشر تحد جديد على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تظهر الفتيات، منهن نجمات معروفات، من دون مكياج.

وتظهر في مقطع الفيديو الفتيات العربيات وهن في ملابسهن المنزلية ومن ثم تحاول إحداهن وضع فرشاة مكياج على الشاشة، ومن المتوقع أن يتغير مظهر الفتاة بعد أن تزيل الفرشاة أو أداة أخرى عن الشاشة.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Haifa Beseisso • هيفاء بسيسو (@flywithhaifa) 12 Апр 2020 в 11:35 PDT

كما شاركت نساء من مؤسسة المصارعة العالمية "WWE" في التحدي الذي يدعى "dont rush challenge"، وقد تم تداول مقطع الفيديو بشكل واسع.

وقامت طالبة في العشرينات من عمرها ببدء التحدي عن طريق نشر مقطع لها ولصديقتها على تويتر في محاولة لمحاربة الضجر في ظل الحجر الصحي.