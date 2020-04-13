وكالة: "آيفون 12" سيكون شبيها بآيباد برو

كشفت تقارير، اليوم الاثنين، تفاصيل جديدة متعلقة بهاتف "آيفون" الجديد الذي سيطرح خلال العام الجاري 2020، والمنتظر الإعلان عنه في مؤتمر شركة "أبل" السنوي في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، رغم تأثيرات فيروس "كورونا" المستجد على الاقتصاد العالمي.

ذكر تقرير لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية، أن "أبل" تعتزم أن يكون تصميم طرازات "آيفون" الأربعة المقبلة مستوحاة من شكل حاسوبها اللوحي "آيباد برو".

ومن المتوقع أن تكون هواتف "آيفون" الجديدة مزودة بقدرات "الجيل الخامس".

وأشارت الوكالة إلى أن هاتفين على الأقل من الطرازات الأربعة الجديدة سيكون تصميمها بحواف مسطحة من الفولاذ المقاوم للصدأ بدلا من التصميم المنحني الحالي، مع جوانب مسطحة وزوايا دائرية أكثر حدة، لتشبه تصميم حاسوب "آيباد برو".

وكانت تقارير أخرى قد كشفت أن هاتف "آيفون 12" سيتميز بقياس شاشة 6.7 بوصة وكاميرا خلفية متطورة جدا.

ونقل موقع "Ontechedge"، عن محلل المعلومات الشهير مينغ تشي كو، صاحب التسريبات الموثوقة المتعلقة بمنتجات "أبل"، إن الكاميرا الخلفية للجهاز تأتي بالعديد من التحسينات، من ضمنها أجهزة استشعار أكبر تلتقط المزيد من الضوء لجودة صورة أفضل إلى جانب التحول إلى نظام تثبيت الصورة الميكانيكي.

وأضاف أن جهاز آيفون بقياس 6.7 بوصة، سيحتوي أيضا على نظام تثبيت الصورة الميكانيكي لتعويض اهتزاز اليد، كما أن حجم المستشعر الأكبر يساعد في تقليل التشويش في الصورة.

وستشكل تلك التسريبات، إن أصبحت حقيقة، أحد أهم التغييرات التي أجرتها "أبل" على الكاميرا منذ أن أضافت العدسة الثانية مع هاتف "آيفون 7 بلس".