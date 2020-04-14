الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يمدد قرار تأجيل جميع المباريات والمسابقات

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تمديد تأجيل منافساته المقررة في شهري مايو ويونيو 2020 حتى إشعار آخر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيانه، "بعد التدابير الوقائية وحظر السفر الذي فرضته عدة حكومات، قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل كافة مبارياته ومسابقاته المقررة في مايو ويونيو (أيار وحزيران) حتى إشعار آخر، مع الاستمرار في المشاورات والمناقشات مع الاتحادات الوطنية الأعضاء بخصوص مسابقات الأندية.

وأضاف البيان أن الاتحاد الآسيوي، سوف يقوم بدراسة مجموعة من الخيارات لاستكمال مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020 وكأس الاتحاد الآسيوي 2020".

​ورغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي طبقتها الكثير من الدول حول العالم، يواصل فيروس كورونا المستجد الانتشار وحصد الأرواح، بعدما لامس عدد مصابي المرض حول العالم، اليوم الثلاثاء، المليونين، تعافى ما يقترب من ربعهم، فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من 120 ألفا.