وفاة الفنان العماني سعود الدرمكي

توفي الممثل العماني، سعود الدرمكي، اليوم الثلاثاء، (70 عاما)، الذي يعد أحد مؤسسي الحركة الفنية في سلطنة عمان.

بدأ الراحل مسيرته في عام 1975، عندما أنشأ مسرحا أهليا ضم مجموعة من الممثلين الشبان آنذاك، مثل طالب البلوشي وفخرية خميس وغيرهم، بحسب وكالة الأنباء العمانية (أونا).

وكانت نقطة التحول للفرقة المسرحية الأهلية في 1980 عندما انضمت للعمل تحت إشراف وزارة الإعلام، ثم انتقلت في التسعينيات إلى العمل التلفزيوني.

خسرت عمان اليوم أفضل شخص في العمل الفني العماني،رحمك الله و أسكنك فسيح جناته يا أبو معن.. سعود الدرمكي 💔😢 pic.twitter.com/EiDKbHQHSh — h_moo81 (@alrahbi19951) April 14, 2020

ولعب سعود الدرمكي بطولة العديد من المسلسلات التلفزيونية، منها "يوميات سعيد وسعيدة" و"الشطرنج" و"الجيران" و"عايش زمانه" و"صيف حار" و"بانتظار المطر" و"جمعة في مهب الريح" و"آباء وأبناء" و"الفاغور" و"حارة الأصحاب" و"مكان في القلب".

ونعت الجمعية العمانية للسينما والمسرح سعود الدرمكي عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.

ونال سعود الدرمكي تكريمات من دول عربية، كان آخرها من الإمارات، بالدورة الـ30 لمهرجان أيام الشارقة المسرحية، والذي أقيم في شهر فبراير/ شباط.

وتلقى التكريم آنذاك "معن" نجل الدرمكي بسبب تعرض والده لوعكة صحية، بحسب صحيفة "عمان ديلي".