تمكنت مجموعة من العلماء من اكتشاف جين يساعد عضلات القلب على إصلاح نفسها، في خطوة تعد انفراجة طبية لعدد من المشاكل الصحية المتعلقة بالأزمات القلبية.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الاكتشاف جاء بعد أن استهدف الباحثون جينا يمكن أن يتسبب في انتشار الخلايا السرطانية، ووجدوا طريقة لتحفيزه وتثبيطه.

وأضافت الصحيفة أن الباحثين اكتشفوا أن هذا الجين المسمى "Myc" يؤدي إلى نمو الأورام في جميع أنحاء الجسم، ولكن عندما يصبح نشطا في القلب، يساعد على إصلاح الأنسجة التالفة.

واختبر الباحثون عملية تحفيز الجين من خلال تنشيط جين ثان يسمى "Ccnt1"، على الفئران، ولكنهم يأملون أن تفيد النتائج البشر في نهاية المطاف.

وقالت الدكتورة كاثرين ويلسون من جامعة كامبريدج "هذا اكتشاف مثير حقا لأن العلماء كانوا يعملون منذ فترة طويلة على تحفيز تكاثر خلايا القلب".

وأضافت الباحثة "يعاني نحو 23 مليون شخص حول العالم من قصور القلب كل عام، وعندما يحدث، يفقد العضو ما يصل إلى مليار خلية عضلية، لا يتم استبدالها أبدا ويقلل فقدها من قوة القلب، ولا يمكن لأي من العلاجات الحالية عكس تدهور أنسجة القلب، ولكن الآن بتنا نعرف ما نحتاج فعله لتحفيز نمو خلايا القلب".

يذكر أن الأنسجة المتندبة الناتجة عن السكتات والأزمات القلبية، يمكن أن تؤدي إلى ضعف قدرة القلب على ضخ الدم وحتى الفشل في النهاية.