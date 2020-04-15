أثرياء ينظمون حفلا صاخبا يثير موجة من الانتقادات في إندونيسيا...فيديو

أثار مقطع فيديو لمجموعة من الأثرياء، وهم يحتفلون داخل فيلا فاخرة في جزيرة بالي الإندونيسية، وسط استمرار الحجر الصحي، موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا لصحيفة"ديلي ميل" البريطانية، فإن من بين الشخصيات التي حظرت الحفل نجوم موقع "إنستغرام" في بريطانيا وعارضتا أزياء روسيتان بالإضافة إلى شخصيات أخرى.

وأظهر الفيديو مجموعة من اللقطات لرجل يشغل الموسيقى بينما يشرب المحتفلون الكحول ويرقصون في فيلا في شمال كوتا، مقاطعة في بادونج ريجنسي في بالي، في إندونيسيا.

كما تظهر في الفيديو نجمة وسائل الإعلام الاجتماعية الروسية كسينيا الدوشينكو والعارضة دوروخوفا كسينيا.

وطالب بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، من السلطات ترحيل الحاضرين إلى بلادهم. وعلق أحد الأشخاص: "إذا لم تتمكن من اتباع القواعد، فارجع إلى بلدك".

هذا واعتذر الطيار من الأصول المصرية، محمد العطية، الذي نظم الحفل بمناسبة عيد ميلاده الحادي والعشرين، "نأسف جدا لكل المشاكل، لقد قمنا بدعوة عدد قليل من الأشخاص، ولكن حضر الكثير وقد تلقينا مكالمة من الأمن وأغلقنا الحفل وغادر الجميع".

في غضون ذلك، أعلنت الحكومة الإندونيسية، فرض قيود على وسائل النقل العام قبل النزوح السنوي إلى القرى في نهاية شهر رمضان في محاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن العاصمة جاكرتا، تعد بؤرة تفشي كورونا في إندونيسيا التي بلغ عدد حالات الإصابة فيها 3842 وعدد الوفيات 327.