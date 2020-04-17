صديقة كريستيانو رونالدو الروسية السابقة تنشر صورة لها وهي طفلة

نشرت صديقة مهاجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك، صورة جديدة لها عبر منصة "إنستغرام" وهي طفلة.

وكتبت في وصف الصورة رقم "14"، وعلى ما يبدو في إشارة منها إلى عمرها أثناء التقاطها هذه الصورة.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 14 Публикация от irinashayk (@irinashayk) 15 Апр 2020 в 7:26 PDT

ويشار إلى أن كريستيانو رونالدو وإيرينا كانا على علاقة منذ عام 2010، وانفصلا في يناير/كانون الثاني من عام 2015.