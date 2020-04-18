حظر بيع دواء "كنيسة التكوين" لعلاج كورونا في أمريكا

حظر القضاء الأمريكي بيع علاج روجت له إحدى الشركات الأمريكية على أنه "مقدس" ويعالج فيروس كورونا بالإضافة إلى عدد كبير من الأمراض العالمية.

وبحسب "corona24"، منعت المحكمة الفيدرالية في مقاطعة فلوريدا عقارا وصف بالسحري روجت له مجموعة تسمى "كنيسة التكوين".

ويحتوي الدواء الذي روجت له المجموعة على ماء الجافيل الذي يستخدم كمطهر ومبيض في أغلب الأحيان.

ومنعت المحكمة بشكلا مؤقت بيع المنتج، والذي روج على أنه محلول معدني "عجائبي"، يشفي 5% من الأمراض العالمية، منها السرطان والإيدز والكوليرا بالإضافة إلى "كوفيد 19".

ونوهت وزارة العدل الأمريكية على أن المنتج هو محلول كيميائي يتحول عند مزجه بمادة مرافقة له إلى ماء جافيل.

وأصدرت الوكالة الأميركية للأغذية والعقاقير، في وقت سابق عدة تحذيرات حول المنتج وأضراره، والتي منها الجفاف والغثيان وغيرها.

وأوجدت السلطات الأمريكية وحدات خاصة لمكافحة عمليات الاحتيال المرتبطة بتفشي وباء كورونا في البلاد، تعمل على منع سرقة الكمامات ومواد الحماية وبيع الأدوية المزيفة.