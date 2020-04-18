نيللي كريم تكشف عن "أسباب طبية" تمنعها من تقديم الأدوار الحزينة... فيديو

قالت الفنانة المصرية، نيللي كريم، إن أسباب طبية تمنعها من تقديم الأدوار التراجيدية الحزينة، التي اعتادت تقديمها خلال السنوات الماضية.

وكشفت خلال استضافتها في برنامج "أبلة فاهيتا"، أمس الجمعة، أنها أصيبت بفتق في شبكية العين، نتيجة كثرة بكائها في أدوارها الحزينة، وهو ما جعلها تخضع لعملية جراحية وحصولها على توصية من الطبيب المعالج لها بعدم البكاء لمدة 6 أشهر.

وشاركت نيللي كريم في ألعاب خفيفة ببرنامج "أبلة فاهيتا"، منها قولها مقادير السلطة الروسي، بينما تضع ترمومترا في فمها، وذلك بسبب أصولها المصرية الروسية.

وتودع نيللي كريم أدوار "النكد" في رمضان 2020 بمسلسل "بـ100 وش"، والذي تقدم فيه دورا كوميديا إلى جانب الممثل آسر ياسين.

واتسمت أدوار نيللي كريم في دراما رمضان خلال السنوات الماضية بالتراجيديا والتعقيد، مثل أدوارها في مسلسلات "سجن النسا" و"ذات" و"لأعلى سعر" و"تحت السيطرة".

ويشارك فى بطولة مسلسل "بـ100 وش" إسلام إبراهيم وبيومى فؤاد وعمر الشناوي وشريف دسوقي ومحمد عادل وعلا رشدي ودينا ماهر ولؤي عمران، وهو من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل وإخراج كاملة أبو ذكري، ومن إنتاج شركة "العدل جروب".

يشار إلى أن المسلسل كان يحمل اسما مبدئيا هو "النصابين"، كما أنه اللقاء الفني الثاني الذي يجمع بين نيللي كريم وآسر ياسين بعد بطولتهما فيلم "احنا اتقابلنا قبل كده" في 2008، من إخراج هشام الشافعي.

وتعود نيللي كريم بمسلسل "بـ100 وش" للمنافسة في موسم دراما رمضان بعد غياب دام لمدة عام.

ومن القنوات التي ستعرض مسلسل "بـ100 وش" فضائية دبي، وفضائية "الحياة" المصرية.