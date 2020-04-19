مهرجان مونترو للجاز يغلق أبوابه للمرة الأولى منذ 53 عاما

قرر منظمو مهرجان مونترو للجاز في سويسرا إلغائه لأول مرة منذ انطلاقه في عام 1967، بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وقالوا الجمعة إن المهرجان لن يعقد في موعده المقرر من 3 إلى 18 شهر يوليو/ تموز المقبل بسبب انتشار الفيروس.

وذكر بيان صادر عن إدارة المهرجان أنه "من المستحيل التفكير في تنظيم حدث ضخم مثله هذا العام، خاصة مع حرص الحكومة السويسرية على اتباع معظم إجراءات النظافة والتباعد الاجتماعي في الوقت الحالي".

وأعلنوا أنه تم تأجيل المهرجان إلى 2 يوليو 2021.

وكان من المقرر أن يشارك في مهرجان مونترو للجاز مطربين عالميين، مثل ليونيل ريتشي.

ويستقطب مهرجان مونترو للجاز الذي يقام لمدة أسبوعين على طول بحيرة جنيف ما يقرب من 250 ألف شخص.

يشار إلى أن تفشي فيروس "كورونا" تسبب في إلغاء العديد من المناسبات الفنية حول العالم، أبرزها مهرجان "كان" السينمائي الدولي في فرنسا، ومهرجان تطوان السينمائي في المغرب، ومهرجان "موسم جدة" في المملكة العربية السعودية، ومهرجان عمان السينمائي في الأردن.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتجاوزت عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليونين و 345 إصابة، ونحو 162 ألف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 605 آلاف.