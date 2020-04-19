حادث سير بدلا عن القابلة... أمريكية تضع مولودها في حادث مرور

تسبب حادث مرور عنيف تعرضت له سيدة أمريكية، كانت في طريقها إلى المستشفى في وضع طفلها من شدة الصدمة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن سيدة من بلدة ليلبورن في ولاية جورجبا الأمريكية، وضعت طفلة خلال حادث مروع تحطمت فيه سيارتها، حيث اختفت خلاله آثار مولودتها، ما استوجب تدخل الشرطة للعثور عليها.

وأضافت الصحيفة أن السيدة كانت برفقة والدتها التي كانت تقود سيارتها، بسرعة عالية على طريق لورنسفيل السريع في البلدة، قبل أن تخرج السيارة عن مسارها وتصطدم في بوابة معبد بابس الهندوسي بالمكان، ما أدى إلى حدوث الولادة، وتحطم جزء كبير من المركبة.

ولم تتمكن الأم ووالدتها المذعورتان من العثور على الطفلة، حيث اعتقدتا أنها قذفت خارج نافذة المركبة لحظة وقوع الحادث وسط الفوضى والظلام.

وبعد قيام أفراد الشرطة بالبحث داخل المركبة، وجدوا الحبل السري للمولودة مرميا داخلها، وكان ممزوجا بالطين بسبب الحادث، ثم عثروا على الطفلة داخل جيب صغير في المقعد الأوسط للمركبة، وكانت مغطاة بالطين.

وقالت والدة الطفلة لـمحطة Fox 5 الإخبارية الأمريكية: "اعتقدنا أن الطفل ربما يكون قد خرجت من النافذة بسبب وجود الكثير من الحطام في الظهر".

ونقلت المولودة للمستشفى للتعافي، ووصفت حالتها بالجيدة.