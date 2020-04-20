في أستراليا... الوقاية تتخطى التوقعات بإسلوب خاص... فيديو

شكل انتشار فيروس كورونا وحصده لآلاف الوفيات في العالم رعبا كبيرا لدى الجميع، وفي أستراليا ظهر ذلك جليا من خلال ما قامت به السلطات من إجراءات.

فقد التقطت عدسات الكاميرا أحد عمال مخازن بيع الأغذية في أستراليا، وهو يقوم بتعقيم الزوار بالمطهرات وإعطائهم القناع الطبي الواقي بواسطة ملقط (لمنع اللمس).

وبعد تعقيم عربة الجر الخاصة بالمنتجات يسمح لهم بالدخول.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتجاوز عدد الإصابات، عالميا، بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليونين و 414 ألف إصابة، وسجلت 165 ألف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 630 ألف.