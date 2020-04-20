عطل مفاجئ يضرب "تويتر" في عدة مناطق

شكا الآلاف من مستخدمي موقع "تويتر" من تعرضه لعطل فني، اليوم الاثنين، في عدة مناطق من العالم.

قال مشتركو الموقع في أمريكا وأوروبا واليابان تحديدا إنهم غير قادرين على تحميل الصفحة الرئيسية، بحسب موقع "داون ديتكتور" لمتابعة الأعطال الإلكترونية، الذي يبين أن المشاكل الناجمة من الموقع نفسه بلغت نسبتها 52% بينما المشاكل على هواتف "آيفون" 33%، أما هواتف "أندرويد" فكانت الأقل بـ13%.

ووفقا لـ صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن شمال أوروبا ودول الساحل الشرقي في الولايات المتحدة تواجه مشكلات بشأن تحميل "تويتر" بصورة طبيعية، أما في اليابان فإنها تعاني من أعطال أكبر.

وعلى الرغم من أن أعطال المواقع الإلكترونية أمر شائع، إلا أنها تواجه ضغطا كبيرا من جانب مليارات الأشخاص حول العالم خلال فترة "حظر التجوال" والإغلاق الكامل بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

يشار إلى أنه في وقت سابق من شهر نيسان/ أبريل الجاري، تعرضت خدمات تطبيقات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتسآب" لأعطال.

وبحسب موقع "داون ديتكتور"، فقد كان "إنستغرام" أكثر المواقع التي واجهت حالات الانقطاع على نطاق واسع مع المستخدمين في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا، كما أفاد بعض سكان أمريكا الجنوبية بعدم قدرتهم على تحميل الأخبار والقصص الإخبارية عليه.