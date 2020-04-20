لا مفاجآت في العالم العربي... خريطة توضح أكثر الأسماء استخداما في العالم... صور

جميعنا نملك تصورا عن أشهر الأسماء المنتشرة في بلداننا، ولكن هل فكرت يوما ما هي الأسماء الأكثر شيوعا في دول العالم؟

قام موقع "thelanguagenerds" بنشر دراسة إحصائية لأكثر الأسماء التي تستخدمها دول العالم، ونظمها في خريطة نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

​ولم تكن هناك مفاجآت في العالم العربي، فأكثر اسم مستخدم في دول الخليج العربية على سبيل المثال هو "علي"، وفي سوريا "خالد"، وفي مصر "محمد"، وفي السودان "أحمد".