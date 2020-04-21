هذا الحيوان يجعل عملك من المنزل شبه مستحيل... فيديو

أصبح العمل من المنزل توجها عالميا لحماية الناس من خطر فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ولكي يتمكن أي شخص من العمل من المنزل بكفاءة، يجب عليه توفير بيئة عمل مناسبة، تكون قريبة من بيئة العمل التي يتم توفيرها في مقرات العمل الرسمية، حتى يتمكن من آداء مهامه بكفاءة.

لكن إذا كنت ممن يحبون تربية الحيوانات الأليفة في منازلهم، فإن ذلك ربما يكون سببا في جعل عملك من المنزل ضربا من المستحيل، لأن تلك الحيوانات ربما تشتت انتباهك وتجعلك أقل تركيزا في العمل.

Working from home can be distracting when you have a pet alpaca in the house pic.twitter.com/4YY7zSFiUS — The Sun (@TheSun) April 21, 2020

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، مقطع فيديو، قالت إنه لرجل يعمل من منزله، الذي يربي في فيه أحد الحيوانات الثديية الأليفة وهو حيوان "ألبكة"، مشيرة إلى أن محاولات هذا الحيوان المتكررة لإظهار التودد لصاحبه تشتت تركيزه وتجعل عمله من المنزل شبه مستحيل.

وحيوان "ألبكة"، هو حيوان ثديي من فصيلة الجمليات، وهو يشبه الخروف لكنه برقبة طويلة، كما يشبه حيوان "اللاما" الصغير.