ديدان متوحشة تتغذى على قرائنها تغزو الأراضي البريطانية... صور

تم العثور على الديدان المسطحة في براز البقر في حديقة دارتمور الوطنية جنوب غرب بريطانيا.

ومن المتوقع أن الديدان المكتشفة قد دخلت الأراضي البريطانية من خلال نبتة مستوردة وتمت مراقبة انتشارها في المناطق الريفية.

Discovering the Australian flatworm on Dartmoor is a real concern as it indicates that this species is spreading into our countryside where is poses a threat to our native wormshttps://t.co/mp96wCuAqb

📷@bugboybaker pic.twitter.com/eXoEoTJC5u — Buglife (@Buzz_dont_tweet) April 20, 2020

ويصل طول هذه الديدان إلى 8 سم، ولها جسم وردي لامع مسطح وتتغذى على ديدان الأرض، الضرورية لصحة التربة.

وقال أندرو وايتهاوس، من منظمة حماية الطبيعة الخيرية "Buglife"، إن الاكتشاف "يشير إلى أن هذا النوع ينتشر في ريفنا حيث يشكل تهديدًا للديدان الأصلية".

Working on the @The_RHS #flatworm web-profile the past days. Hopefully it will be up soon🙂 For now couple of pictures from interceptions in @RHSWisley #Receptionunit: an Australian and an egg capsule, Obama within a pot and one feeding on an earthworm. pic.twitter.com/mONbk60cMy — Fryni Drizou (@FDrizou) April 20, 2020

وأضاف أندرو، أن الحكومة تدعو إلى حظر استيراد النباتات المنزلية، وضمان أن الأمن البيولوجي في بلادنا يكفي لحماية حياتنا البرية، بحسب موقع المنظمة البريطانية.

وقالت المؤسسة الخيرية، إن الدودة الأسترالية لم تكن تشكل تهديدا كبيرا مثل ديدان أوباما نونغارا، المسطحة من أمريكا الجنوبية التي تأكل القواقع وديدان الأرض.