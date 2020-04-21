مطاردة داخل منزل... قطة تساعد صاحبتها في الإمساك بفأر هارب... فيديو

نشرت صحيفة "ديلي ميل" مشهد فيديو يظهر قيام السيدة بالاستعانة بالقط المنزلي وتوجيه بهدف الإمساك بالفأر.

ويظهر في الفيديو الذي تداوله نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي توجيه السيدة قطتها أثناء عملية إمساك الفأر الهارب.

وأدت تحركات الفأر داخل المنزل لهلع السيدة وصراخها، فيما انشغل القط بمحاولة الإمساك بالفأر.

ولم يظهر الفيديو نتائج محاولات القط الكثيرة، لكن من المؤكد أن نهاية الفأر لم تكن جميلة.