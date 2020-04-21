"أم بي سي" تقدم نشرة الأخبار من المنزل بسبب كورونا

قدم مذيعو قناة "mbc" السعودية نشرة الأخبار من منازلهم، كتجربة جديدة قاموا بها ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية شارك عدد من مذيعي القناة في نشرة "أخبار التاسعة على mbc1" الأحد الماضي.

وشاركت المذيعة غوى إبراهيم، في النشرة وبدأتها بأنه "تأتي النشرة في الموعد نفسه لكنها من خارج أسوار الاستوديو وتحديدا من منزلي".

التاسعة من خارج أسوار الاستديو..

غوى إبراهيم تقدم نشرة الأخبار من المنزل#نشرة_التاسعة#MBC1 pic.twitter.com/vsZZo4L5Qb — MBC أخبار (@MBC24News) April 19, 2020

​​من جانبه قال مساعد الثبيتي، رئيس تحرير الأخبار في القناة السعودية، إنه "رغم تعقيدات التلفزيون من صور وفيديوهات وصوت وإضاءة إلى جانب ارتباطه على الهواء بأطراف عدة، أكدت تجربة كورونا أن الصحافة التلفزيونية من المهن التي يمكن أن تعمل من البيت".

رغم ان التلفزيون بتعقيداته من صور وفيديوهات وصوت واضاءه وغيره لجانب ارتباط عمله بخاصة الهواء بأطراف عدة الا ان تجربة كورونا اكدت ان الصحافه التلفزيونيه من المهن التي تعمل من البيت.

البارحة نشرة اخبار Mbc مذيعيها ومحرريها انجزوا تقديمها وصناعة مادتها من منازلهم. https://t.co/ymWgJitsCm — مساعد الثبيتي (@musaad1) April 20, 2020

​​وأضاف الثبيتي على حسابه في "تويتر"، مضيفا: "مذيعو ومحررو الأخبار أنجزوا وصنعوا مادة النشرة من منازلهم".

وتفرض السعودية إجراءات وقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وحتى اليوم الثلاثاء وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا فى المملكة 11631 إصابة.