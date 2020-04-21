"أم بي سي" تقدم نشرة الأخبار من المنزل بسبب كورونا

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية شارك عدد من مذيعي القناة في نشرة "أخبار التاسعة على mbc1" الأحد الماضي.
وشاركت المذيعة غوى إبراهيم، في النشرة وبدأتها بأنه "تأتي النشرة في الموعد نفسه لكنها من خارج أسوار الاستوديو وتحديدا من منزلي".
التاسعة من خارج أسوار الاستديو..— MBC أخبار (@MBC24News) April 19, 2020
غوى إبراهيم تقدم نشرة الأخبار من المنزل#نشرة_التاسعة#MBC1 pic.twitter.com/vsZZo4L5Qb
من جانبه قال مساعد الثبيتي، رئيس تحرير الأخبار في القناة السعودية، إنه "رغم تعقيدات التلفزيون من صور وفيديوهات وصوت وإضاءة إلى جانب ارتباطه على الهواء بأطراف عدة، أكدت تجربة كورونا أن الصحافة التلفزيونية من المهن التي يمكن أن تعمل من البيت".
رغم ان التلفزيون بتعقيداته من صور وفيديوهات وصوت واضاءه وغيره لجانب ارتباط عمله بخاصة الهواء بأطراف عدة الا ان تجربة كورونا اكدت ان الصحافه التلفزيونيه من المهن التي تعمل من البيت.— مساعد الثبيتي (@musaad1) April 20, 2020
البارحة نشرة اخبار Mbc مذيعيها ومحرريها انجزوا تقديمها وصناعة مادتها من منازلهم. https://t.co/ymWgJitsCm
وأضاف الثبيتي على حسابه في "تويتر"، مضيفا: "مذيعو ومحررو الأخبار أنجزوا وصنعوا مادة النشرة من منازلهم".
وتفرض السعودية إجراءات وقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وحتى اليوم الثلاثاء وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا فى المملكة 11631 إصابة.
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