واتسآب يستغل الحجر المنزلي ويضيف ميزة تواصل جديدة

أعلن تطبيق "واتسآب" عن زيادة الحد الأقصى المسموح به للمكالمات الجماعية، لتشمل إشراك ثمانية أشخاص في آن واحد، في ظل الحجر المنزلي الذي يطال نصف سكان العالم تقريبا.

ويستطيع مستخدمو التطبيق من الآن فصاعدا إجراء مكالمات جماعية لثمانية أشخاص سواء كانت مكالمات مرئية أو صوتية ، بعد أن كان مقتصرا على أربعة فقط.

التحديث القادم سيجعل التطبيق، الذي يستخدمه أكثر من ملياري مستخدم حول العالم، منافسا قويا لتطبيقات "زووم" و"فايس تايم" و"هاوس بارتي".

📞 WhatsApp is rolling out the new limit of participants in groups calls, for iOS and Android beta users!https://t.co/bKmyR7HQg1



The new limit is: 8 participants in group calls! — WABetaInfo (@WABetaInfo) April 21, 2020

وارتفع عدد مكالمات الفيديو التي تم إجراؤها باستخدام برنامج مايكروسوفت "تيمز" بنسبة ألف في المئة، في آذار/مارس، مع عمل الموظفين عبر الإنترنت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.