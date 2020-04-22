واتسآب يستغل الحجر المنزلي ويضيف ميزة تواصل جديدة

ويستطيع مستخدمو التطبيق من الآن فصاعدا إجراء مكالمات جماعية لثمانية أشخاص سواء كانت مكالمات مرئية أو صوتية ، بعد أن كان مقتصرا على أربعة فقط.
التحديث القادم سيجعل التطبيق، الذي يستخدمه أكثر من ملياري مستخدم حول العالم، منافسا قويا لتطبيقات "زووم" و"فايس تايم" و"هاوس بارتي".
📞 WhatsApp is rolling out the new limit of participants in groups calls, for iOS and Android beta users!https://t.co/bKmyR7HQg1— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 21, 2020
The new limit is: 8 participants in group calls!
وارتفع عدد مكالمات الفيديو التي تم إجراؤها باستخدام برنامج مايكروسوفت "تيمز" بنسبة ألف في المئة، في آذار/مارس، مع عمل الموظفين عبر الإنترنت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
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