مايكل جاكسون يصدم المتابعين بفيديو مباشر على "إنستغرام"... صور وفيديو

نشر مغردون مشاهد وصورا التقطوها أثناء بث مباشر من صفحة تحمل اسم المغني الأمريكي الراحل مايكل جاكسون على "إنستغرام"، ما أثار الكثير من الجدل بين محبيه.

صدم الكثير من المتابعين بظهور المغني الأمريكي الراحل ببث مباشر وتداولوا صور التقطوها من حسابه الشخصي أثناء البث الذي حصل على ملايين المشاهدات كما يظهر في الصور.

alright i’m fully convinced the 2020 simulation has glitched cause what is michael jackson doing on live pic.twitter.com/lpRwz4mkI0 — 𝕥𝕠𝕟𝕪 𝕤𝕥𝕒𝕣𝕜 ⎊ (@heyyitsjanea) April 21, 2020

وطلب جاكسون في الفيديو الذي استمر لفترة قصيرة من المغني الأمريكي كينيث بريان، المساعدة في الوصول إلى الممثلة هالي بيري، بحسب موقع "eg24". ونشر المغردون تعليقا لشخصيات مشهورة في أمريكا على البث.

وكشف المغني الأمريكي كينيث بريان أثناء مشاركته في البث المباشر مع المغني تيدي رايلي، عن الحادثة وقال إن ملك البوب الأمريكي اتصل به، وقال: "هل تعرف هالي بيري؟"، أجابه، "بالطبع أنا أعرفها"، قال جاكسون: "أريدك أن تقدم لي معروفًا وتتصل بها وتقول لها إنني أريد مواعدتها؟".

وأشار المغني بريان إلى أنه أوصل رسالة جاكسون إلى مدير أعمال الممثلة الأمريكية هالي بيري، الذي صدم بدوه من الحادثة".

Babyface said Michael Jackson wanted to take Halle Berry on a date and Michael called him to see if he can hook him up 😂😂 Then Babyface played one of my favorite Toni Braxton songs. He won that round! pic.twitter.com/B7g0fJxpSA — superfly sister. (@DoggoneLoverr_) April 21, 2020

وبحسب الموقع، فقد صدمت المثلة الأمريكية بعرض جاكسون وقالت إنه غير منطقي، ولم يكشف عن تفاصل ردها على الرسالة.

لكن البحث في الحسابات الرسمية للمغني الأمريكي الراحل لا يظهر أي بث مباشر أو أي صور جديدة في الفترة الأخيرة، ولم تتحدث وسائل الإعلام الدولية عن الحادثة، بالرغم من انتشارها في بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، مما يشير إلى أنها أخبار مزيفة وغير دقيقة.

فيما أشار آخرون إلى أن البث تم من خلال الصفحة الرسمية، وأن من بث الفيديو هو ابن مايكل جاكسون، مشيرين إلى أن هذا الفيديو قديم تم بثه وحذف لاحقا.

بينما أشار موقع "gluc" إلى أن الصور تم تعديلها على "الفوتوشوب" ووضعت صورة الفنان الراحل بطريقة مطابقة لتظهر كأنها حقيقية، ما تسبب بجدل بين المتابعين.

توفي مغني البوب الأمريكي الأشهر في العالم مايكل جاكسون عن عمر يناهز الـ 50 عامًا في عام 2009، نتيجة تناوله "البروبوفول"، بحسب بعض التقارير الطبية، وأحدثت وفاته جدلا أيضا ما تسبب بمحاكمة طبيبه الشخصي كونراد موراي الذى سجن لمدة عامين بسبب القتل غير العمد.