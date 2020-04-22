"تيك توك" تعلق على واقعة الطالبة المصرية "حنين حسام"

أصدرت شبكة "تيك توك"، الشبكة الاجتماعية الصينية لمقاطع الفيديو الموسيقية، بيانا علقت فيه على القضية المثارة في مصر حاليا بسبب مقاطع صورتها فتاة مصرية واتهمتها النيابة العامة المصرية بـ"التحريض على الفسق والفجور".

وقال مكتب المنصة في القاهرة في بيان له، اليوم، الأربعاء، إن الأخبار المتداولة والمنتشرة مؤخرًا عن إحدى مستخدمي التطبيق والمحتوى المتداول محل التحقيق لم يتم نشره من خلال منصتها.

وشددت المنصة على أنها "تقوم دائمًا بتطوير وتعزيز أدوات مراقبة وتقييم المحتوى لضمان تحديد استخدام الجميع من المشاهير أو غير المشاهير على حد سواء وفقًا لإرشادات مجتمع تيك توك"، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

ولفتت الشبكة إلى أن "أي سلوك سلبي قد يحدث على التطبيق من قبل المستخدمين هي حالات فردية لا تعكس ولا تمثل مبادئ المنصة".

وأشار البيان إلى أن الشبكة "تضع سلامة وأمن مستخدميها كأولوية أساسية لديها، وتلتزم بتوفير بيئة آمنة وإيجابية لمستخدمي التطبيق وذلك من خلال إرشادات مجتمع تيك توك التي تساعد المستخدمين على فهم كيفية استخدام التطبيق بطريقة إيجابية وتحدد قواعد السلوك والمحتوى المقبول وغير المقبول على منصتها، للحفاظ على بيئة التطبيق كبيئة آمنة للجميع، حيث تعكس إرشادات مجتمع تيك توك مبادئنا ومبادئ المجتمع وتحدد قواعد السلوك المقبولة على المنصة، التي ترحب وتسمح فقط بالسلوكيات المقبولة اجتماعيًا".

وتابعت الشبكة أن "عملها المستمر لتطوير وتحديث وسائل وأدوات لمكافحة سوء الاستخدام، فهي عملية مستمرة لا تنتهي وهو تحدي تواجهه الصناعة بأكملها، ومستمرون في تحسين إجراءاتها الحالية وتفعيل أدوات تقنية وإدارية إضافية".

ولفتت الشبكة إلى أنها "تشجع المستخدمين أيضًا على الإبلاغ عن أي محتوى أو استخدام غير لائق من خلال خاصية الدعم والإبلاغ داخل التطبيق للمساعدة في الحفاظ على بيئة ملائمة وإيجابية على المنصة".

وأمر النائب العام المصري، أمس، الثلاثاء، بالتحقيق مع إحدى الفتيات تدعى حنين حسام، طالبة بجامعة القاهرة، لاتهامها بـ"بث مقطع فيديو عبر التطبيق، وتحرض فيه على الفسق والفجور"، بحسب لائحة الاتهام الموجهة لها.