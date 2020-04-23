صدام حسين يرقص في زمن كورونا... فيديو

يبادر الأطباء حول العالم بالقيام بأي أمر من شأنه رسم السعادة أو حتى البسمة في زمن يخيم فيه الحزن بسبب انتشار وباء كورونا العالمي وحصده للعديد من الأرواح، وكانت إحدى هذه المبادرات من باكستان.

فقد انتشر على موقع "تويتر" مقطع فيديو لطبيب في الخط الأمامي من المقيمين بأحد مشافي باكستان المختصة بمصابي كورونا وهو يرقص مع المرضى على إيقاع إحدى الأغاني.

Beautiful Scenes in DHQ Muzzafargarh, Dr Saddam Hussain dancing with #COVIDー19 Patients to cheer them up. ♥



BIG SALUTE To our front line Warriors--Doctors, Nurses, medical staff, helpers, Everyone! 👏



pic.twitter.com/Zjzya77Y2h — Ahmad Baig (@MAhmedbaig) April 10, 2020

الطبيب اسمه صدام حسين، حسب ما كتب ناشر الفيديو، قام بالرقص وهو يرتدي العتاد الطبي الكامل، قبل أن يتحمس جميع المرضى ويشاركوه.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتجاوزت عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليونين و 648 إصابة، ونحو 185 ألف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 724 آلاف.