محمد رمضان عن مسلسله "البرنس": لن ينساه التاريخ

قبل ساعات من بدء عرضه مع أول أيام شهر رمضان، روّج الفنان المصري، محمد رمضان، لأحدث مسلسلاته التلفزيونية "البرنس"، المعروض على عدد من الفضائيات.

وشارك رمضان لقطة له من المسلسل عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وكتب معها: "ثقة في الله نجاح لن ينساه التاريخ مسلسل البرنس".

وتتناول أحداث مسلسل "البرنس" شاب يدعى "رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان، يعمل سمكري في ورشة والده لكنه يتحمّل مسؤولية أسرته وأشقائه الستة بعد وفاته، ويدخل في خلافات مع شقيقته التي تلعب دورها الفنانة دنيا عبد العزيز.

ومسلسل "البرنس" من بطولة محمد رمضان والفنانة اللبنانية نور وعبد العزيز مخيون وأحمد زاهر وروجينا ونجلاء بدر وإدوارد ودنيا عبد العزيز، وهو تأليف وإخراج محمد سامي.

ويعرض مسلسل "البرنس" على فضائية "دي إم سي" المصرية وعلى شبكة "أو إس إن" المشفرة.

من ناحية أخرى، لم يعلق محمد رمضان على تصريحات الفنان محمد إمام، عندما صرح إعلاميا قبل أيام أنه يرغب في التمثيل مع والده، الفنان عادل إمام في أحد الأعمال الفنية.

وأوضح محمد إمام، في حوار مع الصحفي ربيع هنيدي، أنه "تلقى بالفعل اتصالا من محمد رمضان من أجل طلب المشاركة مع عادل إمام في أحد الأعمال الفنية، قائلا: "هو كلمني فعلا وقالي بس أنا مقولتش لآبويا".

وتابع: "هو بيكلم وبيعمل نمرة وبيستعبط وبيقولها بالعشم وبيهزر، لكن أنا مقولتش لأبويا عادل إمام، ولأن إحنا كنا معرفة وعارفه".

وأضاف محمد إمام: "لكن هو حبيبي جدا وكنا شلة واحدة زمان مع هيثم زكي وأحمد فهمي، لكن الظروف حاليا أبعدتنا"، موضحا: "أنا معجب بأغانيه الأخيرة ولن أغني مثله لأنني مركز في التمثيل". قائلا: "خليه هو نجم في الغناء وأنا نجم في السينما".