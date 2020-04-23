حذار من منشورات على فيسبوك تدعي تقديم المساعدة للمتضررين من كورونا

تداول الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تطلب من المتابعين معلومات شخصية من أجل تقديم المساعدة أو الفوز بمبالغ مالية.

وأظهر تحقيق قامت به وكالة "فرانس برس" أن الهدف من عرض تلك المنشورات كان الاحتيال على الأشخاص من أجل الحصول على معلومات شخصية أو أموال أو سرقة الحساب.

فمثلا: قامت صفحات على موقع "فيسبوك" بنشر فيديوهات بثّ مباشر تتحدّث عن توزيع مرتّبات شهريّة "على جميع المواطنين العرب المتضررين من فيروس كورونا عن طريق تبرعات أثرياء العرب ومنظمة الصحة العالميّة وبعض الشركات العملاقة".

كما تستخدم شبكات الاحتيال أسماء برامج جوائز حقيقيّة مثل برنامج "الحلم" لخداع المستخدمين و إيهامهم بأنهم فازوا بالمسابقة عبر فيسبوك. وقد سبق لفرانس برس أن أوضحت أنّه "لا يمكن الفوز بمسابقة الحلم عبر فيسبوك"، كما أنّه "لا يمكن الحصول على طلب هجرة مجّاني إلى كندا" عبر فيسبوك.

تتضمّن بعض من الفيديوهات المضلّلة مقتطفات من تقريرٍ تلفزيونيّ يتحدّث عن تبرّعات أثرياء العالم لمكافحة كورونا.

كما ترفق بعض المقاطع بدعوة إلى إرسال الاسم عبر الرابط الموجود في التعليق ونشر الفيديو ضمن خمس مجموعات في فيسبوك. ومباشرة بعد تواصل المستخدم مع الصفحة، ترسل له ردّاً مبرمجاً يحتوي على رابط آخر يطلب من خلاله تأكيد الاسم والهويّة عبر رقم الهاتف. وفي هذه المرحلة يمكن أن يتعرّض المستخدم لسرقة بياناته أو يطلب منه تحويل مبلغ ماليّ ليحصل على المساعدة.