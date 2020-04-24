ملاك الموت يتجول في أنحاء فلوريدا لتطبيق قواعد الحجر الصحي... صور

أعلن المحامي دانيال ألفيلدر، من سكان ولاية فلوريدا، أنه سيرتدي ملابس ملاك الموت ويتجول على شواطئ فلوريدا، كنوع من دعم قواعد التباعد الاجتماعي للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونشر المحامي تغريدة عبر حسابه الشخصي عبر تويتر جاء فيها: "سأل العديد منكم عما إذا كنت على استعداد للتجول في فلوريدا مرتديًا ملابس ملاك الموت على الشواطئ ومناطق أخرى من الولاية من الممكن أن تفتح قبل الأوان، الجواب هو نعم بالتأكيد".

Many of you have asked if I am willing to travel around Florida wearing Grim Reaper attire to the beaches and other areas of the state opening up prematurely. The answer is absolutely yes. Beginning May 1 we will hit the road here in state. Please retweet and spread the word. pic.twitter.com/UO7QKg161n — Daniel Uhlfelder (@DWUhlfelderLaw) April 22, 2020

​وتأتي جولة ألفيلدر بالملابس كاستجابة للأنباء التي تفيد بأن الحكومة خففت من القيود المفروضة في 2 نيسان/ أبريل لفرض ممارسات التباعد الاجتماعي بهدف إبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعيد بالفعل فتح شواطئ الولاية، الأسبوع الماضي، أمام الحشود المكتظة، وشوهد سكان فلوريدا يتدفقون إلى شاطئ الكاكاو الشهير بعد إعادة فتحه للأنشطة الاجتماعية، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.