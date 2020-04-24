"بيغ بوبا" يجتاح تويتر... ملامح الحزن أثارت تعاطف الآلاف... صورة

أصبح كلب "البولدوغ" الحزين في الولايات المتحدة الأمريكية رمزًا لنظام العزل الذاتي العام، الذي أدخلته سلطات العديد من البلدان من أجل مكافحة انتشار الفيروس التاجي.

وقامت مالكته بنشره على تويتر، وأطلق عليه رواد التواصل الاجتماعي على الفور رمزًا للعزلة الذاتية.

Big Poppa has been so sad today, I think he miss playing with the kids in the building. He just watches them from the patio pic.twitter.com/gVooqvZ5oI — Rae Elle (@RaeElle) April 22, 2020

في الصورة، بيغ بوبا على الشرفة، ووفقًا للمالكة، فقد أوضحت أن حيوانها الأليف حزين جدًا في المنزل. قالت الفتاة:

"إنه يحب الأطفال والكلاب الأخرى والناس هو الآن تعيس بدونهم.

وجمعت صورة الكلب ما يقرب من 900 ألف إعجاب و77 ألف إعادة تغريد، وأرفق الرواد في التعليقات صورًا لحيواناتهم الأليفة، وهم أيضًا حزينون في المنزل.