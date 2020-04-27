من أجل الإنسانية... فنان يرسم غرافيتي ضخم في جبال الألب

بهدف دعم الإنسانية في حربها ضد فيروس كورونا المستجد، قام الفنان الفرنسي الشهير باسم "سايب" برسم غرافيتي ضخم في منطقة جبال الألب السويسرية.

الرسمة قابلة للتحلل طبيعيا، وتظهر فيها فتاة صغيرة تنظر نحو الأفق ممسكة بحلقة من الأطفال.

ويأتي الرسم للتعبير عن الحاجة للتضامن الإنساني في هذا الوقت، بحسب ما كشفه الفنان سايب.

ونفذ سايب عمله الفني الجديد بعنوان "أبعد من الأزمة" في منطقة خالية من الأشجار ببلدة ليزان السويسرية السياحية.

وأوضح سايب "الرسم يستحضر بناء عالم فيه المزيد من التضامن والمزيد من الإنسانية. أتمنى أن يساهم في منحنا القوة والحب".