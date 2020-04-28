وفاة 3 نزلاء بعد شغب بسبب فيروس كورونا في سجن في البيرو

قالت هيئة السجون في البيرو، اليوم الثلاثاء، إن 3 نزلاء على الأقل توفوا عقب شغب في أحد السجون بسبب المطالبة بإجراءات وقاية أفضل ورعاية طبية من فيروس كورونا.

وقال شيرسون فيار رئيس معهد الإصلاحيات الوطنية إن شغب النزلاء الذين كانوا يطالبون أيضا بعفو عن عقوباتهم بدأ عصر الاثنين في سجن ميجل كاسترو الموجود بمنطقة سان خوان دي لوريجانتشو، وتمت السيطرة على الشغب في وقت لاحق من يوم الاثنين.

وقال فيار لقناة تلفزيونية محلية حول وفاة النزلاء الثلاثة "يجري التحقيق في سبب وفاتهم"، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وسمح قرار صدر الأسبوع الماضي للرئيس مارتن فيزكارا بعفو إنساني عن السجناء لمنع انتشار فيروس كورونا في سجون البلاد التي تعمل بضعف طاقتها.

وكشف معهد الإصلاحيات الوطنية عن وجود 609 حالات إصابة بفيروس كورونا بين نزلاء السجون و113 حالة إصابة بين العاملين فيها. وتوفي 13 نزيلا بالمرض.

وفي البيرو 28699 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، في ثاني أكبر عدد في دولة بأمريكا اللاتينية، و782 حالة وفاة طبقا لبيانات وزارة الصحة.