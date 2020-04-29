أمريكي يشتهر لتصوير خلفية كلبه ذي المهارة في كرة القدم... فيديو وصور

يصطحب الأمريكي بريان رايسبرغ كلبته التي تدعى ماكسين للعمل معه في محفظة ظهر لعدة سنوات، حتى أن لديها حسابها الخاص و460 ألف متابع على إنستغرام.

وقال رايسبرغ إن مكان عمله يسمح إحضار الحيوانات الأليفة إلى المكتب، لذلك يفضل اصطحاب الحيوان الأليف معه. واعتادت ماكسين على ركوب مترو الأنفاق حيث يمكنها النوم مباشرة في القطار، متجاهلة الضوضاء.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🐶 Maxine the Fluffy Corgi (@madmax_fluffyroad) 23 Апр 2020 в 7:49 PDT

وأحيانًا تلعب مع المارة في الطريق، ونشر رايسبرغ مقطع فيديو للكلبة وهي تلعب كرة القدم مع أحدهم.

With these skills, it's just a matter of time he signs for some big club!⚽️😁

(madmax_fluffyroad / IG) pic.twitter.com/bBKDAKEP8t — The Puppies Club (@thepuppiesclub) August 30, 2019

ثم لاحظ صاحب الكلبة، أن هناك صورا كثيرة لخلفية ماكسين نالت إعجاب المتابعين فقام بتركيب مقطع فيديو طريف للصور على أغنية "كوين" الشهيرة.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🐶 Maxine the Fluffy Corgi (@madmax_fluffyroad) 27 Апр 2020 в 8:18 PDT

وحظي المنشور بـ 100 ألف مشاهدة خلال يوم واحد فقط.