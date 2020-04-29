طائر يدمر صاروخ "تاو" قبل وصوله إلى الهدف... فيديو

دمر طائر صاروخا أمريكيا من طراز "تاو" في منطقة التدريب العسكري "درافسكو-بومورسك" في بولندا، أثناء توجهه إلى هدفه، حيث تم تصوير الفيديو بكاميرا حرارية، وكان الهدف عبارة عن دبابة قديمة من طراز "تي-55"، التي خرجت عن الخدمة.
#USArmy 🇺🇸 M2A2 #Bradley #IFV with the 2nd Armored Brigade Combat Team, @3rd_Infantry fires a #BGM71 TOW #ATGM at 1575m on Mielno Range, Drawsko Pomorskie Training Area #DPTA, #Poland 🇵🇱 in support of #DEFENDEREurope 20 pic.twitter.com/pYtIwgb1cE— The Dead District (@TheDeadDistrict) April 27, 2020
ويظهر الفيديو انطلاق الصاروخ من مسافة 1575 مترا من الهدف، وبعد بضعة ثواني اقترب طائر وأكمل المهمة بنجاح وبقيت الدبابة سليمة، حيث حدث انفجار هائل أثناء لحظة الاصطدام.
ويشار إلى أن هناك العديد من التقارير تفيد باصطدام الطيور بالطائرات والمروحيات، الأمر الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك تدمير الطائرة بالكامل، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اصطدام طائر بصاروخ مدمر.
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