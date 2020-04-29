طائر يدمر صاروخ "تاو" قبل وصوله إلى الهدف... فيديو

دمر طائر صاروخا أمريكيا من طراز "تاو" في منطقة التدريب العسكري "درافسكو-بومورسك" في بولندا، أثناء توجهه إلى هدفه، حيث تم تصوير الفيديو بكاميرا حرارية، وكان الهدف عبارة عن دبابة قديمة من طراز "تي-55"، التي خرجت عن الخدمة.

ويظهر الفيديو انطلاق الصاروخ من مسافة 1575 مترا من الهدف، وبعد بضعة ثواني اقترب طائر وأكمل المهمة بنجاح وبقيت الدبابة سليمة، حيث حدث انفجار هائل أثناء لحظة الاصطدام.

ويشار إلى أن هناك العديد من التقارير تفيد باصطدام الطيور بالطائرات والمروحيات، الأمر الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك تدمير الطائرة بالكامل، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اصطدام طائر بصاروخ مدمر.