ما هي الحاجيات الواجب اصطحابها إلى المستشفى أثناء العلاج من كورونا

كشف خبراء في وزارة الطوارئ الروسية عن الحاجيات الواجب اصطحابها إلى المستشفى أثناء العلاج من كورونا.

فوفقا للخبراء على الرغم من وجود معظم أدوات النظافة في المستشفى إلى أنهم نصحوا باصطحاب حقيبة تتضمن الأغراض الشخصية كفرشاة أسنان ومعجون أسنان وصابون خاص ومناديل رطبة ومشط ومنشفة حمام لكل من الوجه واليدين والشامبو أو جل الاستحمام، بالإضافة إلى المستندات كجواز سفر، ووثيقة التأمين الصحي.

وأشار الخبراء إلى أن المريض سيحتاج إلى رداء حمام، وملابس نوم، وثياب وأحذية مريحة سهلة الخلع.

كما لفت الخبراء إلى ضرورة اصطحاب الهاتف المحمول والجهاز اللوحي أو كمبيوتر محمول ووسائل أخرى للعمل أو التواصل مع العائلة والأصدقاء بالإضافة إلى الشواحن الخاصة بها.

وخلص الخبراء إلى أن المرضى لن يحتاجوا إلى الدفع خلال إقامتهم في المستشفى ، لذلك نصحوا بالاحتفاظ بالمبلغ الرئيسي للأموال على بطاقة مصرفية.