"ناسا" تنشر فيديو لكارثة عالمية

واستخدمت الوكالة البيانات من القمر الصناعي " ICESat-2" على مدى السنوات الـ16 الماضية، حيث يستخدم القمر الصناعي مقياس الارتفاع بالليزر الذي يرسل إشاراته إلى الأرض بتردد 10 كيلوهرتز.

وسجل القمر الصناعي، بين عامي 2003 و2019، ذوبان الجليد في غرب القارة القطبية الجنوبية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع منسوب البحر بمقدرا 14 مم، وهو ما يمثل تقريبًا ثلث المستوى الإجمالي لارتفاع المياه في المحيطات.

ووفقا للوكالة، فقد ازداد الجليد في الجزء الشرقي من القارة القطبية الجنوبية.

وأشارت الوكالة إلى أنه بسبب الاحتباس الحراري العالمي، فإنه سنويا يذوب حوالي 120 جيغا طن من الجليد في القارة القطبية الجنوبية، وحوالي 200 جيجا طن في غرينلاند.