بعد سقوطها أرضا في موقع تصوير مسلسها... حقيقة إصابة بشرى بكورونا

كشفت مصادر بداخل أحدث مسلسلات الفنانة المصرية بشرى، اليوم الأحد، عن حقيقة إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، بعد حادث سقوطها أرضا خلال التصوير.

وأكد المصدر أن صحة بشرى بخير، نافيا أن يكون سقوطها ناجما عن إصابتها بكورونا.

ووصف إصابتها بالفيروس أنه "أمر مضحك"، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الطبيب وهو يجري الكشف على الفنانة بشرى، والتي بدا عليها تعرضها لحالة إجهاد شديدة، ما جعل الطبيب يستنكر استمرارها في التصوير وهي في هذه الحالة المرضية.

وطالب الطبيب الفنانة بعد الكشف عليها أن تتوقف عن التصوير وتحصل على راحة، موضحا أن انخفاض الضغط هو ما أدى لهذه الحالة، مردفًا: "إزاي بتصوري وانتي تعبانة كده؟ الدم مش بيوصل للمخ".

واعترضت بشرى على أمر الحصول على راحة من التصوير، موضحة أنه باستطاعتها تصوير مشاهدها اليوم وتستريح بعد عودتها لمنزلها، وهو ما قابله الطبيب بالرفض التام.

يذكر أن بشرى وفريق عمل مسلسلها الرمضاني "القمر آخر الدنيا"، من إخراج تامر حمزة، والذي تقوم ببطولته لهذا العام ويعرض عبر شاشة النهار، يقومون بتصوير العمل في ظل أجواء احترازية بسبب فيروس كورونا.