العلماء يكشفون أين تذهب القطط المنزلية ليلا

يحتار الكثير من الأشخاص، الذي يمتلكون قطة منزلية ولديها حرية التجول داخل وخارج المنزل، أين تذهب حيواناتهم الأليفة ليلا، حيث أجرى العلماء دراسة تعرفوا من خلالها على سلوك القطط المنزلية.

وقررت إدارة منطقة الهضبة الأسترالية تحديد المسافة التي تقطعها القطط عن المنزل، حيث وضعوا 25 رقاقة تتبع على أطواق الحيوانات، ووصلت دقة الجهاز إلى متر واحد.

ووفقا للنتائج، تبين أنه في معظم الأحيان تتجول القطط بالقرب من منزلها، ولكن في بعض الأحيان تبتعد عنه كثيرا ولمسافات شاسعة.

وأشار العلماء أن التجربة استمرت لمدة شهرين، وخلال هذه المدة تمكنوا من الحصول على فكرة عامة عن سلوك الحيوانات الأليفة، مع العلم أنه بقي فقط 14 حيوانا إلى نهاية الدراسة، بينما تمكنت القطط الأخرى من التخلص من الطوق المخصص للتجربة، وفق موقع "وان".

ووفقا للعلماء، فإن القطط تعيش حياة ليلة لا يعرف عنها الكثير من الأشخاص، حيث تلتقي بقطط أخرى للصيد أو حتى الاسترخاء فقط.