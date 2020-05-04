رسائل بين فيروس "كورونا" والممثل العالمي توم هانكس... فيديو

تحدثت وسائل الإعلام الأسترالية عن حالة غريبة تعيشها عائلة أسترالية، لم تتخيل سابقا عندما أطلقت على ابنها اسم "كورونا"، أنه سيعاني بسبب اسمه في المستقبل.

العائلة التي تعيش في ولاية كنزلان في أستراليا، أكدت أن ابنها يتعرض للتنمر بسبب اسمه "كورونا"، وأن زملائه يسببون له بعض المضايقات بسبب تعليقاتهم المستمرة.

ونشرت "DW" فيديو، تحدث من خلاله الطفل كورونا دي فريس، قائلا "فيروس كورونا.. هكذا ينادونني دائما، وهذا يجعلني غاضبا".

وأرسل الطفل الأسترالي رسالة إلى ممثله المفضل، توم هانكس، الذي مثل شخصية "وودي" في فيلم "حكاية لعبة"، قال فيها: "سمعت في الأخبار أنك أنت وزوجتك أصبتما بفيروس كورونا المستجد، هل أنتم بخير؟".

لكن الطفل صدم برد الممثل الشهير على رسالته، وأرسل له آلة كاتبة قديمة يطلق عليها من طراز "كورونا"، وقال له: "أعتقد أن هذه الآلة الكاتبة تناسبك، استخدمها في الرد على، أصبح لديك صديق الآن".

وعلق الطفل على ذلك قائلا: "كان ذلك رائعا، شعرت بأنني مشهور"، لتأخذ القصة انتشارا واسعها في وسائل الإعلام العالمية.