عمل بطولي من مواطن سعودي... فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لقيام مواطن سعودي بإنقاذ شابين علقا وسط السيول التي اجتاحت مركز واعر اليوم الاثنين.

ويظهر في المقطع الشابين العالقين في صندوق مركبتهما، ليقوم المواطن سالم مشيعل القشيري بالاقتراب منهم بسيارته ليقفز الشابين على سيارته.

ونجح القشيري من قيادة سيارته وسط السيول، واصطحاب الشابين إلى بر الأمان.

وشهدت محافظة بيشة، والعديد من المراكز والقرى التابعة لها، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تبعها جريان سيول بعض الأودية، قامت بجرف العديد من المركبات.