قد تزيد من انتقال العدوى... تحذيرات من استخدام الكمامة

حذرت وزارة الصحة السعودية من خطورة استخدام الكمامة لكل من الأطفال بعمر أقل من سنتين وكل من لا يستطيع أن يرتديها بنفسه وبإحكام.

وأشارت الوزارة إلى أن سوء استخدام الكمامة مثل رطوبتها لطول فترة الاستخدام أو إعادة استخدامها بدون غسيل، يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى.

أما عن نصائح ارتداء الكمامة، فجاءت على النحو التالي:

Be clear on cloth mask. #COVID19 pic.twitter.com/sP4oaU7k8i — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) May 6, 2020

يجب ارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل وشدها على الأذن قدر الإمكان مع التأكد من تغطيتها للأنف والفم.

وعند بلل الكمامة، يجب أن تغسل بشكل جيد ويعاد استخدامها.

وعند نزع الكمامة يجب الحرص على عدم لمس العين والأنف والفم، مع غسيل اليدين مباشرة لتجنب نقل العدوى.