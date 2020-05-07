أحمد السقا يتعرض لسقوط عنيف خلال حلقة برنامجه وتدخل الطبيب... فيديو

تعرض الفنان المصري أحمد السقا، لسقوط عنيف خلال حلقة يوم أمس الأربعاء من برنامجه "إغلب السقا".

وسقط السقا بعد أن انقطع حبل الأرجوحة التي كان عليها، وعقب سقوطه رفض السقا أن يلمس أي شخص ساقه.

وطلب السقا حضور مساعده الشخصي له ليتعامل مع الأمر، قبل العودة واستئناف التحديات أمام مايا دياب.