من هن الفنانات اللواتي رفضن الزواج من رجال أعمال خليجيين

تنتشر بين الحين والأخر أنباء وأخبار فنية مختلفة عن زواج نجمات ومشاهير وفنانات عربيات من مصر ولبنان ودول أخرى من رجال أعمال خليجيين، لكن بعضهن يرفضن ذلك بالرغم من المغريات التي يقدمها العرسان لهن.

وعدّد تقرير خاص نشره موقع "النشرة فن" اللبناني أبرز الفنانات والنجمات المصريات اللواتي رفضن الزواج برجال أعمال خليجيين.

وجاء في التقرير: رفع حامد بن الدرزي بن القوطي الحازمي، رجل أعمال عربي، دعوى قضائية يتهم فيها الممثلة المصرية ​نرمين الفقي​ بخيانة الأمانة لرفضها رد أموال حصلت عليها منه في صورة حوالات بنكية ومجوهرات وإكسسوارات وملابس، تصل قيمتها لـ8 ملايين جنيه، كان قدمها لها في إطار وعدها له بالزواج، ثم لم تفِ بذلك الوعد وتنكرت له، مطالباً بإسترداد هذه الأموال وتوقيع أقصى عقوبة عليها، وتعويض مدني مؤقت قدره 10 آلاف جنيه. لكن بعد ذلك صدر في حق نرمين حكم قضائي بالبراءة.

وفي السياق نفسه، أثار شاب خليجي، في تشرين الأول/أكتوبر من عام 2016، غضب الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ عندما طلب منها الزواج، عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمدة شهر، مقابل مبلغ مالي تطلبه هي، وهو ما جعلها تشعر بالإهانة لأن الشاب الخليجي يعاملها كأنها سلعة، وهذا الغضب دفع ياسمين إلى الرد من خلال الظهور عبر مقطع فيديو، إذ بدأته برواية قصة هذا الشاب، ثم قالت له "عيب"، وتابعت : "ليه بتظن أنني أريد أموالك، مش يمكن أنا أقدر أشتريك؟".

وفي تشرين الأول/أكتوبر عام 2017، نشرت وسائل إعلامية أخباراً غير صحيحة عن خطوبة الممثلة المصرية ​ريم البارودي​ من رجل خليجي، بينما نشرت مواقع إخبارية معلومات عن أن الأمر لا يتعدى مجرد عرض زواج من ملياردير إماراتي مقيم في المهجر، ورفضت ريم الرد عليه، مؤكدة أنها لا تفكر إلا في مشاريعها الفنية المقبلة.

في نيسان/ أبريل عام 2012، تحدثت وسائل إعلامية عن رغبة الفنان الإماراتي ​عبدالله بالخير​ في الزواج من الفنانة المصرية ​كارمن سليمان​، والتي كانت قاصر حينها، مخصصاً 10 ملايين دولار كمهر لها، ولكن هذا العرض السخي قوبل بالرفض من قبل أسرة كارمن، وكما قابلته هي بالتجاهل التام.

أما ما حدث مع ابنة الممثل المصري ​أحمد زاهر​ كان غريباً، إذ تفاجأ أثناء تجوله مع أسرته داخل أحد المولات التجارية، بشخص خليجي يطلب منه الزواج من ابنته "ليلى" مقابل حصوله على 100 بقرة، هو ما جعله يستشيط غضباً ويدخل في مشاجرة معه، فابنته ما زالت صغيرة.